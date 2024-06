LIVE FV, ATALANTA-FIORENTINA 2-2: SEGNA ANCHE SCALVINI DA FUORI

Fonte: diretta testuale a cura di Luciana Magistrato

38' - Lookman va via sulla sinistra viola ma Martinez Quarta fa un grande recupero e in scivolata allontana il pallone che l'avversario riesce a tirare dalla parte opposta dove però non ci arriva nessuno.

33' - Subito la reazione della Fiorentina ma Toloi si salva con un campanile e fa ripartire la sua squadra.

32' - PAREGGIO DELL'ATALANTA 2-2.Scalvini riceve dalla sinistra e da fuori area lascia partire una sciabolata che si infila in porta, nell'angolino dove Martinelli non arriva.

19' - GOOOL GOOOL GOOOL VIOLA! Torna in vantaggio la Fiorentina con Nico Gonzalez che ricevendo dalla sinistra da Biraghi (servito a sua volta da Castrovilli) schiaccia la palla in rete con una bella girata al volo e, complice una difesa di Scalvini non esemplare, infila la palla in rete: 1-2!! Al momento del gol Nico non festeggia se non con le mani giunte a chiedere scusa ai tifosi viola per quel gol non arrivato in finale.

12' - PAREGGIO DELL'ATALANTA! Nasce tutto dall'apertura di De Katelaere per Lookman che nella corsa in porta brucia Kayode e infila l'incolpevole Martinelli. Dopo 6 minuti dunque la Dea riporta tutto in parità: 1-1.

6' - GOOOOOL GOOOOL GOOOOL!! Andrea Belotti trova un varco tra i due centrali, sull'ottimo assist di Castrovilli, e infila Carnesecchi di testa. Fiorentina avanti: 0-1

5' Martinez Quarta riesce ad entrare in area ma inciampa e perde l'equilibrio, appena sfiorato dall'avversario e Orsato giustamente non dà il fallo che l'argentino reclama.

2' - Primo pallone giocato da Castrovilli, reduce dal battesimo del figlio Brando ieri e che la prossima settimana deciderà il suo futuro con la società che ha deciso di convocare i giocatori in scadenza.

1' - Si parte, sotto la pioggia: Orsato, alla sua ultima partita della carriera, fischia l'inizio!

17.38 - A Bergamo il riscaldamento delle due squadre viene fatto sotto una pioggia battente. Sulla città lombarda si sta infatti abbattendo un temporale.

Alle 18 fischio d'inizio per Atalanta-Fiorentina, recupero della gara rinviata il 17 marzo per il malore accusato da Joe Barone che poi lo portò di lì a poco alla morte ed ultima dunque di questo campionato di serie A. Firenzeviola vi offrirà come di consueto la diretta testuale di questa partita, a cura di Luciana Magistrato e gli aggiornamenti di Samuele Fontanelli; dallo stadio di Bergamo l'inviato Giacomo Galassi che cura anche la radiocronaca su Radio Firenzeviola.

Queste intanto le formazioni ufficiali del match, con la sorpresa del 2006 Tommaso Martinelli, all'esordio tra i pali mentre davanti c'è Belotti per l'assenza di Nzola rimasto accanto alla compagna che lo ha reso padre in queste ore. Per quest'ultimo e tanti altri potrebbe essere l'ultima gara anche se la società parlerà con i giocatori in scadenza dopo aver sentito anche il parere del nuovo allenatore. Anche per Vincenzo Italiano infatti è l'ultima gara sulla panchina viola.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Scalvini; Holm, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. A disposizione: Musso, Rossi, Toure, Djimsiti, Bakker, Adopo, Hateboer, Mendicino, Miranchuk, Zappacosta, Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

FIORENTINA (4-2-3-1): Martinelli; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; Lopez, Duncan; Gonzalez, Beltran, Castrovilli; Belotti. A disposizione: Terracciano, Christensen, Dodo, Milenkovic, Bonaventura, Arthur, Ikone, Infantino, Faraoni, Comuzzo, Parisi, Barak, Kouame. Allenatore: Vincenzo Italiano.