LIVE FV, ATALANTA-FIORENTINA 0-0: ANNULLATO UN GOL ALLA DEA!

19' - Gran movimento in area di Vlahovic che si libera di Palomino. Purtroppo per il serbo Pasalic raddoppia e lo ferma prima di tirare.

18' - Duncan! Prima conclusione della Fiorentina con il centrocampista che libera il sinistro da posizione defilata: palla fuori con Sportiello in controllo.

16' - Il gol annullato ha comunque cambiato l'inerzia della gara: ora è l'Atalanta che sembra avere una marcia in più.

13' - GOL ANNULLATO! INCREDIBILE! Posizione di fuorigioco che in diretta era molto difficile da notare, ma si resta sullo 0-0!

13' - Va al VAR l'arbitro perché dovrà valutare l'influenza di una posizione nella mischia.

12' - Check in corso del VAR per una presunta posizione di fuorigioco.

11' - Larghissime le maglie in area per la Fiorentina, con Zapata che calcia a botta sicura. Milenkovic con un miracolo si oppone, ma Djimsiti si ritrova il pallone tutto solo e dalla sinistra insacca in rete. Atalanta in vantaggio.

10' - GOL DELL'ATALANTA! Segna Djimsiti.

9' - Continua a dominare il gioco la Fiorentina che però rischia sulle ripartenze: cross pericoloso di Zappacosta allontanato da Milenkovic al centro dell'area.

6' - Fiorentina che comunque affronta a visto aperto l'Atalanta e fin qui sta tenendo il pallone più degli avversari.

4' - Ottima chiusura di Biraghi su un cross pericoloso di Pessina dalla sinistra: anticipato Miranchuk e palla allontanata.

3' - Fiorentina che per ora imposta sempre con lo stesso schema: Biraghi viene lasciato libero e lui cerca con insistenza Sottil, attivo in questo inizio.

2' - Primo pericolo per la Fiorentina dalla destra, dove viene messo in mezzo un pallone che Terracciano in tuffo riesce ad allontanare. Brivido per la difesa viola.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina.

20.43 - Squadre che entrano in campo in questo momento. Divisa rossa per la Fiorentina, mentre l'Atalanta è col consueto completo nerazzurro.

Partita importante per la Fiorentina questa sera a Bergamo, dove la squadra di Italiano è attesa dalla temibile sfida contro l'Atalanta. La squadra di Gasperini vorrà rimettersi in moto dopo il pareggio contro il Bologna, mentre quella viola vuole dare continuità alla prima vittoria contro il Torino. La partita sarà influenzata molto dall'assenza dei sudamericani, ma lo spettacolo comunque non mancherà. FirenzeViola.it come di consueto vi racconterà tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Callejon, Vlahovic, Sottil.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, Pasalic, Freuler, Zappacosta; Miranchuk, Pessina; Zapata.