LIVE FV, ACF-OSTERMÜNCHEN 2-0: RADDOPPIO DI BONAVENTURA

19' - Rischia l'autorete Kuchler con una respinta in area piccola che mette in difficoltà Schenk

18' - Gol di Vlahovic ma la rete viene annullata per fuorigioco

15' - RADDOPPIO! BONAVENTURA! Bella palla di Sottil per Callejon che scavalca la difesa e offre per Bonaventura che di tacco mette in gol! 2-0!

9' - Nuovo corner viola, mischia furibonda davanti a Schenk ma poi il gioco si interrompe

7' - GOL! MILENKOVIC! Dagli sviluppi del corner di Biraghi, testa del centrale serbo e palla in gol

6' - Che giocata di Ricky Sottil: serpentina dell'ex Cagliari che semina il panico nella difesa tedesca, palla centrale per Vlahovic e tiro che viene parato

2' - Prima chance per i viola con un tentativo di Sottil che però era finito in offside

1' - Inizia la partita! Fiorentina che attacca da sinistra verso destra rispetto alla tribuna centrale

0' - Squadre in campo per l'inizio del match: Fiorentina con il completo viola, Ostermunchen con maglia gialla e inserti neri

Adesso si comincia a fare sul serio: dopo quattro giorni di allenamenti in famiglia, questo pomeriggio la Fiorentina effettuerà la prima amichevole del ritiro di Moena. L'avversario è il modestissimo Ostermünchen, formazione che gioca nella prima categoria tedesca (maglia gialla con inserti neri) che servirà a rompere il ghiaccio nel percorso delle amichevoli estive che si snoderà anche per la prima settimana d'agosto, dove la società sta programmando test di maggior spessore.

In Val di Fassa infatti Vlahovic e compagni affronteranno formazioni di categorie nettamente inferiori, ovvero la Polisportiva C4 ASD domenica 25, U.S.D. Levico Terme giovedì 29 luglio e la Virtusvecomp Verona il giorno successivo (tutte le gare sono in programma alle ore 17 e per accedere alla tribuna del Benatti sarà necessario per i tifosi presentare il green pass o un certificato di tampone negativo). Su Firenzeviola.it potrete come sempre seguire lo svolgimento del match, al quale assisteranno i dirigenti Barone, Commisso jr, Burdisso e Ferrari.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Lirola, Milenkovic, Dalle Mura, Biraghi; Bonaventura, Krastev, Duncan; Callejon, Vlahovic, Sottil.

OSTERMÜNCHEN (4-4-2): Schenk; Bloier, Schiedermeier, Kuchler, Bell; Dirscherl, Baumann, Mayr, Krichbaumer; Niedermeier, Bauer.