LAST MINUTE

A fari completamente spenti la Fiorentina arriva all’ultimo giorno di mercato forte delle prime certezze regalate dall’impostazione di Italiano. L’approccio del nuovo tecnico è stato tra i migliori che si potesse sperare, e non solo per i primi punti arrivati di fronte a un Franchi di nuovo aperto al pubblico. Tra le pieghe dei primi 180 minuti stagionali non mancano aspetti positivi e indicazioni incoraggianti in vista del futuro, adesso si tratta di capire quale sarà l’ultima impostazione della società prima di questa fase iniziale del campionato.

Resta da capire in sintesi se l’allenatore sarà pienamente accontentato sul fronte del gruppo degli esterni (oggi composto da Gonzalez, Callejon, Sottil e l’adattato Saponara e al quale Italiano vorrebbe aggiungere un elemento) o se l’attuale organico proseguirà il cammino così com’è. Un bivio sul quale, off the records, la dirigenza si sarebbe già espressa chiudendo a qualsiasi acquisto in zona Cesarini, ma anche un’occasione che la Fiorentina potrebbe cogliere all’interno di un mercato per forza di cose limitato nei suoi aspetti economico-finanziari.

Non è un caso del resto che le proposte viola siano tutte orientate a prestiti, che si tratti di Berardi o di Orsolini o ancora di Messias sul quale è tornato forte il Milan, e non è un caso nemmeno che grandi aperture da parte dei vari club non siano arrivate. Logico però che a ridosso del fischio finale (sulle trattative) valga ancora la pena attendere, fosse solo per capire se l’asticella delle ambizioni verrà ritoccata verso l’alto o semplicemente per conoscere il futuro di Amrabat.

Per il nazionale marocchino ieri si era fatto avanti anche l’Espanyol, ma la pista italiana resta la più battuta visto l’inserimento della Sampdoria. In realtà i blucerchiati, qualche ora più tardi, avevano già preso in considerazione come alternativa il granata Rincon, mettendo nelle condizioni la società di Cairo di tornare alla carica per convincere Amrabat e placare le ire di Juric riconsegnandoli uno dei principali artefici del suo Verona. Un affare da seguire passo dopo passo, nel conto a rovescia che di fatto è già cominciato e nel quale da Italiano all’ultimo dei tifosi tutti si augurano di poter realizzare l’ultimo desiderio sul fil di lana del calciomercato estivo.