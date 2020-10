LA VARIANTE TATTICA DEL 777

Il 7 più il 77, Ribery più Callejon. Tra le soluzioni che Beppe Iachini sta analizzando, alla viglia della trasferta delicata contro la Roma, c'è anche questa alternativa. Che forse a dirla tutta sembra essere più di un'idea considerando che il mister in conferenza ha spiegato che "sta valutando tante situazioni, anche una coppia d'attacco leggera formata da Ribery e Callejon: dobbiamo aspettare che i giovani migliorino ma non è da scartare anche un attacco con fantasia, velocità e imprevedibilità formata da entrambi. Può essere una variante tattica anche quella".

Non sarebbe quindi una sorpresa se domani dal primo minuto ci fosse propria la coppia formata dal 7 e dal 77. Due veterani, due campioni tanto esperti quanto imprevedibili che fino ad ora non hanno giocato tanto insieme, complici infortuni e scelte tecniche, ma che potrebbero rivelarsi l'azzardo vincente. Solo pochi minuti di rodaggio contro Spezia e Padova hanno permesso ai due di poter assaggiare il campo fianco a fianco ma di certo questo non può bastare. Messo alle spalle il risentimento muscolare il francese è pronto, da capitano, a trascinare i suoi compagni come solo lui sa fare. È sotto gli occhi di tutti che con le sue giocate e la sua leadership la squadra acquista un'altra personalità.

Per lo spagnolo è stata importante la partita in Coppa Italia col Padova per mettere minuti nelle gambe e continuare nel suo percorso di crescita alla ricerca della miglior forma fisica. E se a detta del mister "adesso non può fare la fascia" viene in automatico pensare che il partner di Ribery possa essere proprio Callejon. A meno che nelle parole del mister non ci sia un po' di pre tattica, o che alla fine scelga di tenersi lo spagnole come jolly a gara in corso. Con i tre giovanissimi, Vlahovic-Cutrone-Kouame che stentano a decollare, Iachini è stuzzicato molto dall'idea schierare il tandem leggero in avanti. Sarà la prima insieme da titolari?