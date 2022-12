LA TESTA AL MERCATO, LO SGUARDO SUGLI ESTERNI

Tempo di festa, certo, ma anche di pensieri rivolti all’imminente finestra di mercato. La Fiorentina di Italiano che va in vacanza tornerà in campo il 27, ma ci sono altre partite da giocare che chiameranno in causa una società pronta a valutare le opportunità di gennaio.

Perchè poi è chiaro che i recuperi di Nico Gonzalez, Sottil e di un Castrovilli che già punta al rientro restano gli acquisti migliori del nuovo anno, ma anche che per averli nuovamente al top potrebbe volerci del tempo. Così è sulle corsie esterne che si sta posando lo sguardo dei viola, non a caso propensi a valutare i vari Brekalo, Boga o Karlsson dopo che a lungo si era parlato più di trequartisti (Sabiri su tutti).

Di certo se le uscite obbligate saranno le priorità delle prime settimane, leggere alle varie voci Zurkowski, Benassi e magari pure Gollini o Maleh, altre eventuali operazioni saranno prese in considerazione solo di fronte a proposte irrinunciabili.

In altri termini da Amrabat a Nico Gonzalez solo cifre imponenti potrebbero cambiare gli scenari attuali, seppure il mondiale (soprattutto nel caso del marocchino) possa realmente stimolare un’asta al rialzo che imporrebbe per forza di cose riflessioni votate a ulteriori cambiamenti nelle prime settimane del nuovo anno.