LA ZONA ITALIANO: QUANDO LA VIOLA SEGNA O SUBISCE GOL

I numeri dei primi tempi della Fiorentina continuano ad essere impressionanti. Anche dopo la trasferta di Bologna, nella quale gli uomini di Italiano sono andati all'intervallo sul punteggio di 1-1 per poi portare via i 3 punti nel secondo tempo. Nel Derby dell'Appennino si è confermata quella che ormai è una tendenza piuttosto evidente: la Fiorentina solo due volte ha chiuso in svantaggio il primo tempo in 16 partite di questa Serie A, contro Roma e Venezia. Per ben 8 volte invece è andata all'intervallo in vantaggio, 6 volte in parità.

Guardando la divisione dei gol fatti e subiti per ogni quarto d'ora risulta ancora più evidente un fattore, quella che potrebbe essere definita "Zona Italiano", traslando la più nota "Zona Cesarini": il quarto d'ora tra 30° e 45° minuto (più recupero) nel quale la Fiorentina è prima in Serie A per gol segnati (7 su 27). Se a questo ci aggiungiamo anche il primo quarto d'ora del secondo tempo, la Fiorentina tra 30° e 60° ha segnato più della metà dei gol di questa stagione (14 su 27). Più di chiunque altro in stagione in Serie A.

L'altro lato della medaglia è una tenuta difensiva che nel secondo tempo si squaglia. 16 dei 21 gol totali subiti in stagione sono arrivati nella seconda frazione, 8 solo nell'ultimo quarto d'ora. Un dato sul quale Italiano ed il suo staff dovranno continuare a lavorare e che dimostra però una cosa: questa Fiorentina può ancora migliorare. Fin dove riuscirà a farlo, sarà il tempo a dirlo.

Ecco i dati nel dettaglio.

Gol fatti primo tempo: 14

Gol fatti secondo tempo: 13

Gol subiti primo tempo: 5

Gol subiti secondo tempo: 16

Gol fatti per quarto d'ora:

0-15' 1 (16° in A)

16-30' 5 (3° in A)

31-45'+ 7 (1° in A)

45-60' 7 (2° in A)

61-75' 4 (8° in A)

76-90'+ 2 (16° in A)

Gol subiti per quarto d'ora

0-15' 1 (1° in A)

16-30' 1 (2° in A)

31-45'+ 3 (7° in A)

45-60' 4 (9° in A)

61-75' 4 (12° in A)

76-90'+ 8 (17° in A)