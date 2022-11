LA FRECCIA IN PIÙ

La partita con la Sampdoria è già archiviata visto che mercoledì arriva la Salernitana dei tanti ex (Piatek, Sepe e Ribery in particolare), ma la Fiorentina ci arriva con una certezza in più, quella di aver ritrovato i gol di Milenkovic e sullo sviluppo dell'angolo in coppia con Biraghi. I due gol fotocopia con Spezia e Sampdoria non possono essere considerati un caso ed anche Vincenzo Italiano ha sottolineato l'importanza del ritorno al gol dei difensori e in particolare del centrale serbo che non segnava dalla partita di Coppa Italia con l'Atalanta lo scorso 10 febbraio, mentre per trovare la sua rete da angolo bisogna tornare al 15 dicembre con il Benevento.

Con quello della Roma alla prima di campionato la scorsa stagione ha chiuso solo tre gol come nella precedente, ma nel 2019-20 ne segnò ben 5 e nell'esperienza in viola ha realizzato complessivamente 14 gol, realizzati per lo più sugli sviluppi di un calcio piazzato. Insomma da questi numeri si capisce l'importanza di avere alternative ai gol degli attaccanti che ieri, ad esempio non hanno segnato, lasciando spazio alle reti provenienti dagli altri reparti (centrocampo con Bonaventura e difesa appunto con Milenkovic). Un'arma in più che finora era mancata con Milenkovic che, dopo il rinnovo, ha accusato un problema all'adduttore che ne aveva limitato l'impiego. Ora che è tornato a pieno regime la speranza è che anche con i suoi gol la Fiorentina continui la striscia positiva.