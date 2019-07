LA CARICA DEI GIOVANI TOSCANI

Se in America c'è la Fiorentina "vera", c'è anche chi guarda in campo a Moena con interesse, perché tra i convocati qui potrebbe esserci il giocatore del futuro. Sia perché c'è un tecnico come Emiliano Bigica che di giovani se ne intende visti i buoni risultati di questi anni alla Primavera viola, sia perché un ritiro con le pressioni e la visibilità dei "grandi" e tre amichevoli con squadre vere (anche se il Real Vicenza è un discorso a parte, formato comunque da giocatori che cercano visibilità e ingaggi in Italia) portano anche un bagaglio di esperienza che di sicuro servirà a questi giovani.

A ben guardare inoltre c'è tutta una schiera di toscani pronti a prendersi il futuro. Toscani sui quali vuole puntare la nuova società come più volte sottolineato da Joe Barone per quanto riguarda il settore giovanile. L'attaccante Gabriele Gori è di Sesto Fiorentino e in realtà merita un discorso a parte perché se è vero che il giocatore è deluso dalla mancata esperienza in USA, sicuramente ha riconosciuto lui stesso di non essere ancora al top della forma e Montella più volte glielo ha spiegato a quattr'occhi quasi dispiaciuto di farlo lavorare a parte. Proprio per questo il periodo a Moena sarà importantissimo per tornare ad alti standard per giocare così una stagione importante, pur se dovesse essere dirottato in prestito.

Altri due giocatori da tenere d'occhio sono i gemelli Pierozzi, il terzino Edoardo che ha avuto l'onore di una settimana con la prima squadra e l'attaccante Niccolò che ha ben impressionato quando ha avuto la possibilità di giocare. Naturalmente fiorentini. A centrocampo si distingue un altro ragazzo del capoluogo toscano, Mattia Fiorini, fino a due anni fa capitano degli Under 17 viola ed ora nuovo probabile perno della Primavera, così come per la difesa il viareggino Christian Dalle Mura è da anni nel giro delle nazionali azzurre. Federico Simonti è un altro fiorentino e il terzino sinistro è stato già adocchiato da alcune società, tra cui l'Arezzo. Infine ci sono il centrale difensivo Iacopo Gelli sempre di Firenze, così come i terzini di fascia destra Fabio Ponsi che è di Pietrasanta e Luca Mosti che è di Massa. È la carica dei giovani toscani viola.