L'OCCASIONE DI BERGAMO

Mister Vincenzo Italiano sembra aver già preso una decisione in merito ai Sudamericani che torneranno a Firenze a ridosso di Atalanta-Fiorentina. Nico Gonzalez, Quarta e Pulgar torneranno in Italia a poche ore dalla partita. Difficile che possano giocare, addirittura impossibile, assicura chi conosce il tecnico viola. Per due motivi: uno di natura psicofisica, l'altro perché il mister vuole dare più spazio a chi si allena di più e meglio. Quindi i giocatori rimasti con Italiano avranno la precedenza su chi tornerà dal Sudamerica. Spazio dunque a Torreira, al posto del cileno, a Nastasic, al posto dell'ex River Plate, ma soprattutto spazio a Sottil al posto del numero 22 viola.

La possibile assenza di Nico Gonzalez per la sfida contro gli uomini di Gasperini potrebbe essere una tegola non da poco per la Fiorentina. In pole, pronto a sostituire l'ex Stoccarda, per completare il tridente offensivo con Callejon e Vlahovic, sembra esserci proprio Riccardo Sottil. Per il classe '99, la Fiorentina ha deciso di esercitare un contro riscatto da 13 milioni, dopo averne incassati 11, pur di riportarlo a casa e motivo per cui, stando a quanto fatto filtrare dai dirigenti, alla fine si è deciso di non acquistare il quinto esterno richiesto da Italiano. Una bella dimostrazione di fiducia che ora il ragazzo dovrà ricambiare.

Durante l'ultima sfida contro il Torino, dopo essere entrato all'80' al posto di Callejon, Sottil ha dato ottime impressioni riuscendo subito in poco tempo a far ammonire un paio di giocatori granata. La gara di Bergamo potrebbe essere una vera e propria occasione per il calciatore di mettersi in luce, per dimostrare ai dirigenti viola di aver fatto bene a controriscattarlo e a Italiano di essere una pedina importante per questa stagione.