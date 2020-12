Alzi la mano chi non ha mai letto o sentito questa catchphrase, seppur nella sua versione inglese ("Winter is coming") per pubblicizzare la serie tv Game of Thrones. Delusi o meno dal discusso finale, la frase potebbe essere azzeccata anche per la Fiorentina e i suoi affari invernali che si avvicinano a passi sempre più grandi. Nel dubbio degli operatori di mercato, e con le voci dalla società che provano a spegnere qualsiasi fiammella su nomi di grandi attaccanti, rimane da capire dove si concentreanno gli sforzi della squadra mercato viola.

Una punta, un esterno o un regista? O magari tutti e tre? Premesso ovviamente che la prossima sarà una sessione ancora all'insegna del risparmio, ma questo in generale e non soltanto per la Fiorentina, dovranno essere le idee a prevalere sulle spese. Parlando dell'attacco, c'è curiosità nel capire come sarà compensato l'addio a Cutrone che ormai sembra sempre più assodato, o anche se e come sarà sostituito Kouame, nel caso l'ivoriano dovesse davvero lasciare Firenze. E se i primi spifferi di radiomercato raccontano di un esterno offensivo, è possibile che questo sia anche sotto forma di prestito, visto che in previsione di giugno i viola contano di riportare alla base Sottil nonostante le pressioni da Cagliari. E poi il tasto dolente del regista, ruolo in cui oggi Prandelli vede solamente Pulgar. Non è assolutamente da escludere un innesto anche in quella zona del campo, anche se pare un'operazione meno prioritaria rispetto alle altre. Di certezze al momento non ce ne sono, tranne una: l'inverno sta arrivando.