L'ASSENZA PIÙ PESANTE

Rimangono alcuni dubbi di formazione per il mister Vincenzo Montella in vista della gara di domani contro il Torino. Ma l'unica cosa certa è che ancora una volta i viola dovranno andare incontro a delle assenze pesanti. Infatti domani all'Olimpico, mancheranno sia Franck Ribéry che German Pezzella. Il capitano viola e il campione francese sono i senatori della squadra viola, l'anima di questa Fiorentina. Quando non sono presenti affianco dei compagni sul terreno di gioco la loro assenza si fa sentire. E non poco.

Il difensore argentino domani non ci sarà a causa della gomitata subita dopo quattro minuti di gioco contro il Verona che gli ha causato la frattura dello zigomo di destra, già sede di lesione il maggio scorso. Il capitano è stato sottoposto qualche giorno fa ad un intervento chirurgico, riuscito perfettamente, e la ripresa completa dell'attività è prevista nella settimana che porta alla sfida casalinga contro la Roma del 22 dicembre. Fatto sta che nelle partite in cui il capitano argentino non era nel suo ruolo di direttore della linea difensiva, la squadra gigliata non è mai riuscita a vincere, e addirittura ha sempre subito almeno una rete. Sintomo che quando i viola sono senza il proprio capitano, è come se mancasse una spinta importante. Poca sicurezza oppure qualche disattenzione di troppo sono quegli errori che un capitano fa notare ai propri compagni e che lui stesso non può permettersi. Evidentemente l'argentino riesce a trasmettere al reparto difensivo e a tutti i suoi compagni il suo modo di giocare, il suo temperamento tipico latino. Da inizio campionato Pezzella ha saltato tre partite nelle quali la Fiorentina ha sempre subito gol e non ha mai vinto (due perse, un pareggio)

Il sostituto naturale del'argentino è Federico Ceccherini, entrato al suo posto contro il Verona. E' evidente come Montella preferisca affidare la direzione della difesa a tre a un difensore più esperto piuttosto che a Ranieri o spostare uno tra Milenkovic e Caceres adattandoli in un ruolo non funzionale alle loro caratteristiche. Se domani Montella dovesse sorprendere tutti e schierare il 4-3-1-2 a quel punto sarebbe sacrificato Ceccherini con Lirola nel ruolo di terzino destro.

LE PARTITE SENZA PEZZELLA

Stagione 19-20

30-11-2019 Fiorentina-Lecce 0-1 (infortunato)

24-11-2019 Verona-Fiorentina 1-0 (uscito dopo quattro minuti per infortunio)

03-11-2019 Fiorentina Parma 1-1 (squalificato)

Stagione 18-19

19-05-2019 Parma-Fiorentina 1-0 (in panchina)

11-05-2019 Fiorentina-Milan 0-1 (infortunato allo zigomo)

31-03-2019 Fiorentina-Torino 1-1 (squalificato)

24-02-2019 Fiorentina-Inter 3-3 (infortunato al ginocchio)