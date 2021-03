L'ARMA A SORPRESA PER IACHINI: EYSSERIC COME GHEZZAL?

Mai, quando ha salutato la Fiorentina a novembre, Iachini avrebbe potuto pensare di ritrovare Valentin Eysseric come uno dei principali attori protagonisti delle sorti viola. Se un'esplosione di Vlahovic era già più preventivabile, e per questo vanno dato grandissimi meriti al lavoro di Prandelli, discorso ben diverso per il classe '92 francese, palesemente ai margini della rosa col precedente tecnico (era addirittura fuori lista) che forse, volendo estremizzare, si ricordava a malapena di lui. Quello di Eysseric è un altro grande prodotto tecnico del lavoro rigenerativo che stava provando a mettere in atto Prandelli.

Proprio un girone fa era cominciata l'operazione Rivitalizzare Eysseric: nei minuti finali dell'1-1 riacciuffato all'ultimo istante col Genoa, proprio prima del turbinio di emozioni conclusive, Prandelli aveva deciso di togliergli il ghiaccio di dosso e buttarlo nella mischia. Da lì un graduale percorso di inserimento che l'ha visto partire più di una volta nell'undici titolare con 2 gol e 1 assist messi a segno nei 591' collezionati in dieci apparizioni di Serie A. Di fatto, è un'arma in più che si ritrova tra le mani il rientrante Iachini.

Ripensando a quanto visto nella passata stagione, soprattutto nella ripartenza post-lockdown, viene in mente una possibile similitudine tra Eysseric e Rachid Ghezzal: oltre alla nazionalità, i due sono uniti anche nell'arretramento da un ruolo più offensivo a centrocampo. Dalla batteria dei trequartisti ad un posto tra gli interni della mediana. L'intuizione che Iachini ebbe poco meno di un anno fa, e della quale si rese artefice, questa volta se la trova già potenzialmente apparecchiata nella preparazione grazie al lavoro di chi l'ha preceduto, e solamente da valutare nella sua efficacia complessiva. Quella di rendere Eysseric il suo nuovo Ghezzal potrebbe essere una delle ricette che Iachini va preparando con la finalità di salvare la stagione della Fiorentina e di rilanciarsi. Di rilancio ne ha bisogno pure Eysseric stesso, visto anche il contratto in scadenza a giugno.