L'altra attesa prosegue, chiama in causa il giocatore più carismatico dell'ultimo biennio ma soprattutto prospettive e dinamiche immediatamente futuribili. Solo che la risposta che determinerà il futuro di Franck Ribery non è ancora arrivata, e il tempo d'incubazione di una scelta non banale si è dilatato. D'altronde i contatti tra Gattuso e il francese risalgono ormai a dieci giorni fa, e sono in tanti a domandarsi se dietro l'attesa non ci sia semplicemente un saluto.

Di certo in casa viola l'ipotesi di avere ancora l'esperienza di Ribery non dispiace, seppure a diverse latitudini economiche rispetto al recente passato. Dall'altra parte ci sono le idee e le valutazioni di un tecnico che attende di veder nascere la sua squadra, e che certamente ha messo in chiaro più di un aspetto, a cominciare dall'impiego che nel corso del prossimo anno potrebbe non essere così costante.

Franck dal canto suo non ha mai nascosto l'idea, e la volontà, di proseguire l'esperienza fiorentina, resta da capire come e quanto. Perchè se i viola devono aver messo determinati paletti anche Ribery di certo avrà le sue idee in merito al futuro, e gli allenamenti solitari diventati routine - come testimoniano le foto social con tanto di cuori viola - raccontano tutta la sua voglia di continuare a divertire con un pallone tra i piedi. Si tratta di capire, probabilmente nei prossimi giorni, se continuerà a farlo al Franchi o meno.