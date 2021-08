KOUAME ALLA PROVA DI ITALIANO

Saranno giorni intensi quanto decisivi per Chrstian Kouame, di ritorno dalle olimpiadi senza aver sfruttato per scelta il periodo di riposo che gli sarebbe spettato. L'ivoriano è uno degli elementi sul cui futuro dovrà essere presa una decisione, visto che finora a Firenze non ha convinto. Spetterà a Vincenzo Italiano l'onere di arrivare a capo della questione, provando a capire se e come adattarne le caratteristiche alle sue idee di gioco.

Certo è che con Vlahovic, Nicolas Gonzalez, Kokorin, Sottil e un'eventuale nuovo innesto (Orsolini?), la concorrenza sarebbe decisamente folta, anche per questo le sensazioni su una sua permanenza non sono così positive. Oltretutto nel 4-3-3 di Italiano non sarebbe semplice trovarne una collocazione calzante, cosicché le sirene di mercato continuano ad accostare l'attaccante all'Anderlecht e al Friburgo. Mentre in Italia al Torino.

Solo 3 gol e 3 assist a fronte di 43 presenze per il classe '97 con la maglia della Fiorentina nell'ultimo anno e mezzo, accompagnato da innumerevoli dubbi su una condizione atletica mai veramente rifiorita. Insomma, si preannuncia un agosto caldo non solo dal punto di vista prettamente climatico, poiché il destino di qualche pedina in casa viola potrebbe in fin dei conti risultare lontano dalla riva dell'Arno. Anche quello di Kouame.