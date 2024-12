KEAN SVEGLIA LA VIOLA, ROLLY LA SALVA, MA DELUDONO IN TANTI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

TERRACCIANO - La respinta con i pugni sul tiro di Kaio Cesar mette il pallone sui piedi di Gustavo che da buonissima posizione spara alto. Sorpreso dal cross basso che da destra consente a Gustavo di segnare il primo gol poi si vede ancora la punta cercare il rigore prima di essere ammonito. In avvio di ripresa osserva il tiro di Thiago Silva finire largo non di molto poi invece risponde presente sul tiro di Gustavo a metà ripresa. Può fare di più, 5,5

DODÒ - Avvio di gara con mansioni soprattutto difensive anche se gli scappa Nuno Santos che arriva al tiro poco dopo il quarto d’ora. Prova anche lui il tiro dal limite ma senza la giusta mira. Anche in avvio di ripresa perde un brutto pallone che consente al Vitoria di farsi ancora pericoloso. Alza la sua valutazione con il cross dal quale nasce il pari di Mandragora, 6

COMUZZO - Rischia qualcosa in avvio quando colpisce male un pallone dalla destra favorendo il tentativo in acrobazia della punta avversaria. Anche lui si porta dietro qualche responsabilità sul primo gol portoghese. Incerto come non gli era mai capitato, 5,5

Dal 1’st RANIERI - Regala un pizzico di sicurezza in più alla difesa, 6

QUARTA - Bello il break dopo una decina di minuti prima di chiamare al tiro Ikonè ma non la marcatura su Gustavo quando segna il gol del vantaggio. Retropassaggio suicida sul finire del primo tempo quando Gustavo si presenta a tu per tu con Terracciano. La serata negativa è completata anche da qualche pallone perso di troppo. Troppi pasticci, 5

PARISI - Dalla sua parte nasce il gol del vantaggio del Vitoria e più in generale è in sofferenza sui tentativi di Kaio Cesar. Impreciso, 5,5

Dal 29’st GOSENS - Partecipa all’arrembaggio finale, 6

MANDRAGORA - Un bel lancio per Kouamè poco prima della mezz’ora del primo tempo ma nessuna chiusura in occasione del vantaggio portoghese. Molti, troppi errori nella ripresa ma a cinque minuti dalla fine anche la deviazione vincente sotto misura che vale il pareggio. Al posto giusto, 6

RICHARDSON - Primi 45 minuti senza grande inventiva e spesso in difficoltà nel limitare le ripartenze avversarie. Spaesato, 5

Dal 1’st ADLI - Parecchi palloni sparati in avanti senza grande precisione anche se dopo il suo ingresso la Fiorentina raddrizza la sfida, 6

IKONÈ - Servito da Quarta non trova lo specchio della porta da buona posizione, poi infila un discreta sfilza di errori e dribbling non riusciti. Esce dopo dieci minuti nella ripresa sprecando l’ennesima chance in Europa, 5

Dal 11’ st COLPANI - Impatto troppo leggero su una partita dove serviva aggiungere maggiore qualità, 5,5

GUDMUNDSSON - Subito un bell’invito per Kouamè che però in area di rigore non riesce ad arrivare al tiro. Va a corrente alternata e siccome quando si accende resta di un’altra categoria era lecito attendersi di più, 5,5

Dal 11’st KEAN - Sulla prima occasione non riesce a superare il portiere poi chiama bene al tiro Beltran. La sua presenza ravviva l’attacco, 6

BELTRAN - Confermato a sinistra come a Bologna gioca un primo tempo notevolmente in ombra. Nel secondo tempo trova un bell’assist per Kean che però spreca l’occasione. Su un pallone sporco dentro l’area di rigore può concludere a rete ma c’è l’opposizione di un difensore. La reazione c’è ma nei 90 minuti serve fare di più, 5,5

KOUAMÈ - Scivola dentro l’area di rigore cercando di servire Ikonè dopo un bel pallone in profondità di Gudmundsson, poi sul cross dell’islandese cerca la sponda di testa per Beltran piuttosto che la girata in porta. Solo la generosità non può bastare, 5

PALLADINO - Conferma Gudmundsson e Beltran insieme con Kouamè a fare la prima punta, in difesa c’è Comuzzo accanto a Quarta. Dopo un brutto primo tempo entrano Ranieri e Adli al posto di Comuzzo e Richardson, poi è il turno di Colpani per Ikonè e di Kean per Gudmundsson prima che entri anche Gosens per Parisi. Il pareggio è prezioso e regala un pizzico di soddisfazione dopo oltre un’ora di gioco parecchio deludente, 6