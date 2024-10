KEAN A TUTTO GAS: HA GIÀ GIOCATO PIÙ DELL'INTERA SCORSA STAGIONE

FirenzeViola.it

Non aver potuto disputare le sfide dell'Italia in queste due settimane ha fatto un po' storcere il naso a Moise Kean, che però ha potuto sfruttare la pausa per ricaricare le pile e continuare a lavorare dopo un inizio di stagione a tutto gas e in vista di un mese fondamentale per confermarsi ai livelli visti fin qui. In questo inizio di stagione ha già giocato la metà delle partite totali in cui era sceso in campo la scorsa stagione, ma in quanto a minutaggio c'è di più: con la maglia della Juventus nel '23/'24 ha giocato 654 minuti, con la Fiorentina siamo già a 786 minuti tra campionato e coppe.

Palladino non ci rinuncia mai

La lombagia che lo ha costretto al forfait dall'Italia di Spalletti pare solo un ricordo visto che per Lecce risulta abile e arruolabile. Palladino in questo senso non ha dubbi: se Kean è a disposizione, gioca. E lo ha dimostrato in ogni partita di questa stagione mettendolo in campo anche quando doveva riposarsi contro i New Saints, trovando peraltro la rete del 2-0. Kean le ha giocate tutte e i numeri sono dalla sua parte, visto che siamo già a 5 reti nelle 10 partite in cui è sceso in campo. Niente male per un calciatore che non segnava in partita ufficiale dal 1° aprile scorso e quindi dalla stagione 2022/23.

Pradè si sfrega le mani

Il più contento di tutti di questo inizio di stagione di Kean è Daniele Pradè che in estate ha fatto all-in sull'attaccante, puntando su di lui per rispondere a tutte le critiche e le contestazioni del dopo-Vlahovic, forzando una trattativa chiusa già prima di luglio per una cifra che a Firenze aveva fatto un po' storcere il naso, con 15 milioni di investimento più bonus. Un esborso che oggi fa sorridere la Fiorentina che si ritrova in casa uno degli attaccanti della nazionale e soprattutto un giocatore rinato con la cura Palladino. La speranza di tutti è che quanto visto finora sia solo l'inizio.