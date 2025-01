KAYODE UOMO CHIAVE

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stasera Monza-Fiorentina dirà se i viola hanno superato i problemi dell'ultimo mese ma soprattutto sbloccherà i dubbi su un paio di giocatori che i brianzoli hanno in rosa, come Pablo Marì e Bondo. Due giocatori che andrebbero a completare difesa e centrocampo.

Difesa - In difesa se arrivasse Pablo Marì sarebbe il quinto centrale che lascia presupporre due diverse situazioni: che un centrale in rosa venga ceduto o spostato sulla destra per liberare Kayode che è sul mercato (in entrambi i casi sarebbe Matias Moreno, già provato dal tecnico viola in quel ruolo ma accreditato a "rimanere" al Monza per Marì) o che si passi in maniera quasi definitiva alla difesa a tre alla quale Palladino non vuole rinunciare nonostante i problemi di tutti i singoli con quel modulo.

Le sorti di Kayode - Palladino nell'ultima conferenza stampa ha parlato di Kayode come di un giocatore che lui vuole tenere ma certo il poco spazio dato al terzino (sorprese a parte stasera) lascia aperta la possibilità di un'uscita di un giovane che ha bisogno di giocare con continuità per crescere. Tramontata l'ipotesi di uno scambio col Parma con Coulibaly andato al Leicester, il Como può tornare sul terzino dopo le difficoltà dei lariani di arrivare a Fresneda con Fabregas che oggi ha detto: "Era un giocatore molto vicino, ma un'operazione della Juventus che riguardava anche lo Sporting Lisbona ha complicato le cose".

Scambio con la Roma - L'operazione più intrigante è quello di uno scambio con la Roma che ha messo gli occhi sul terzino viola da tempo. La Fiorentina a sua volta cerca un centrocampista e tra i nomi c'è anche quel Cristante in uscita dalla Roma. Uno scambio di prestiti con riscatto potrebbe essere l'ideale tra i due club, con la Roma che verso la Fiorentina ha anche un debito di riconoscenza per come si è comportata con Bove, non rispedito ai giallorossi nonostante non possa più giocare. In alternativa la Roma in uscita ha anche Soulè che potrebbe non dispiacere ai viola.