KAYODE, SPUNTA IL COMO MA OCCHIO AL BRIGHTON. RESTA IL NODO FORMULA

Gennaio è da sempre considerato mercato caro e di difficili affari, ma non per questo il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè sembra voler rinunciare ad arrestare quell'ampia rivoluzione data vita la scorsa estate. Martinez Quarta se n'è andato, Biraghi se ne andrà, ma non sembra finita qui, con diversi giocatori piuttosto in bilico. Tra questi c'è Michael Kayode, chiuso da Dodo e autore di una prima parte di campionato piuttosto deludente. Il terzino classe 2004 ha finora racimolato 124' in campionato: meno di Terracciano e Amrabat, per capirsi. Lecito dunque aspettarsi degli avvicendamenti sul suo fronte.

ROMA, COMO E PARMA: LA SITUAZIONE - In Italia continuano ad essere diverse le estimatrici del ragazzo, con Roma, Como e Parma in pole position. In casa capitolina Ranieri sembra aver messo da parte Celik e per questo vorrebbe un giocatore duttile come Kayode da poter far giocare in alternativa a Mancini, da terzo di difesa, o di Saelemaekers, sulla corsia esterna di centrocampo. In maglia giallorossa, tuttavia, Kayode probabilmente non troverebbe il minutaggio sperato, per questo resta viva la pista Como. Occhio, infine, anche al Parma, che potrebbe essere la soluzione più gradita alla Fiorentina qualora si concretizzasse uno scambio di prestiti con Woyo Coulibaly. In generale, però, la partita si sta giocando anche sulla formula della possibile operazione: la Fiorentina vorrebbe privarsi del giocatore soltanto in prestito secco, mentre le pretendenti vorrebbero inserire un diritto di riscatto per una cifra intorno ai 17/18 milioni di euro.

SIRENE INGLESI - E tra le pretendenti come non citare anche la Premier League, in particolare il Brighton e il Brentford. Con i 'gabbiani' i dirigenti gigliati hanno un ottimo rapporto in seguito all'operazione Igor e per questo potrebbero riaprirsi i dialoghi in qualsiasi momento. Per il Brentford, invece, Kayode rappresenta un vecchio pallino già cercato la scorsa estate e adesso potrebbero tornare alla carica, favoriti anche da un cartellino che si è inevitabilmente svalutato.