ITALIANO, LA CALMA APPARENTE E I NUMERI CHE FANNO SOGNARE

Se la stagione era iniziata, anche quest’anno, senza ambizioni dichiarate − tutt'al più l’obiettivo era rimanere nella parte sinistra della classifica − l’andamento del campionato ha messo la Fiorentina faccia a faccia con la realtà. Che conferma come la squadra viola possa permettersi quanto meno di sperare in un piazzamento europeo. Tant'è vero che, su La Repubblica, il tecnico Vincenzo Italiano non se l’è sentita di nascondere l’ottimismo maturato nel corso dell’anno (“Il pensiero ora è l’Europa") pur sottolineando che la sete di rivalsa non deve diventare una mania (“Non come ossessione, ma come sogno da coltivare”).

Se la Fiorentina riuscirà nel suo intento non è dato sapere, tuttavia resta possibile mettere in evidenza i numeri che hanno segnato un solco con la passata stagione. Parliamo di 17 punti in più dopo 25 giornate (in attesa di recuperare la partita con l’Udinese rinviata il 6 gennaio), 7 posizioni in più in classifica, 18 gol in più (da 26 a 44), più del doppio di vittorie conquistate (13 contro 6). Senza contare che, come ricorda stamani Tuttosport, l’ultima volta in cui i viola raccolsero 42 punti dopo 25 turni fu con Montella, 2012-13 e 2014-15, e in entrambi i casi chiusero al quarto posto. Che oggi garantirebbe l’accesso in Champions League…