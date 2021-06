ITALIANO È IL NUOVO CHE AVANZA, MA FIRENZE È ESIGENTE

La Fiorentina sta insistendo per portare a Firenze Vincenzo Italiano. Il tecnico dello Spezia, come noto da tempo, ha rinnovato con i liguri ed è legato al club bianconero da una clausola che ammonta a un milione di euro. Il club di Commisso sta cercando di risolvere la vicenda in modo diplomatico per regalare alla piazza un nuovo allenatore. Il classe '77 è giovanissimo per il mestiere che fa e, come è normale che sia, non ha troppa esperienza nella massima categoria, anzi, può vantare una "sola" stagione in Serie A, quella appena conclusa.

L'idea di legarsi ad Italiano per costruire un progetto a lungo termine è coraggiosa e molto rischiosa. Le ultime stagioni della Fiorentina non sono state sicuramente esaltanti ed i tifosi cominciano a spazientirsi, a voler vedere i risultati, mentre tutto ciò di cui avrà bisogno il nuovo tecnico sarà la pazienza. Italiano allo Spezia ha dimostrato di avere idee, di voler praticare un calcio propositivo ad alta intensità, ma anche di saper valorizzare tutti gli elementi a sua disposizione. Il problema è che in carriera finora ha allenato Vigontina, Arzignano, Trapani e appunto Spezia. Si è formato, ha fatto la gavetta e adesso vuole compiere un salto importante, ma gli ostacoli saranno tanti. L'ambiente dovrà essere bravo a lasciarlo lavorare ed avere fiducia nelle sue doti, senza criticare eccessivamente al primo passo falso perché sarebbe deleterio. Però Firenze e i fiorentini, si sa, da sempre, pretendono molto.