ISOLAMENTO, VOCI DI MERCATO E CARTELLINO AL RIBASSO

Gaetano Castrovilli si trova in isolamento forzato con la compagna nonché ex Miss Italia, Rachele Risaliti, dopo che poco più di una settimana addietro la Fiorentina ha riscontrato la prima positività al coronavirus all'interno della squadra (Dusan Vlahovic). Una "clausura" che il centrocampista viola combatte a suon di allenamenti personalizzati, PlayStation, challenge e simpatiche storie Instagram assieme alla ragazza. Senza dimenticare le voci di mercato.

Sì, perché l'attuale stato di allarme non frena (almeno per il momento) i preparativi alla sessione estiva delle trattative. I passaggi burocratici propedeutici alla quale, continuano infatti a circolare. Lo spiegano gli operatori di mercato. E in tutto ciò Castrovilli si trova ad essere l'oggetto del desiderio di alcuni dei più importanti importanti club di Serie A, come ad esempio l'Inter e la Roma, ma la Fiorentina non intende privarsi del suo gioiello, o comunque non quest'anno.

Se vogliamo, tra l'altro, non sarebbe neppure così conveniente vendere un talento in erba alla luce di un periodo di netto calo finanziario delle borse: la valutazione del giocatore, tenendo di conto il ribasso, si attesterebbe attualmente sui 30 milioni, ossia circa una decina in meno del prezzo di partenza. Quel che importa è che il futuro sia tinto di viola, tant'è che, secondo La Gazzetta dello Sport, in autunno il giocatore dovrebbe prolungare il suo contratto di altri 12 mesi.