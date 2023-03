IN UECL VIOLA UNA DELLE MIGLIORI. MA A LIVELLO DI STADIO… UN’IMMAGINE CHE FA RIFLETTERE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina, sulla carta, si presenta ai quarti di UECL (dati Transfermarkt), come la rosa con il secondo valore complessivo più alto (236 milioni), dietro solo al West Ham (451 milioni). Le altre squadre, per esempio, contano le seguenti cifre: Lech Poznan 30,50 milioni, Nizza 202 milioni, AZ Alkmaar 107 milioni, Gent circa 74 milioni, Anderlecht 73 milioni e Basilea 42 milioni. Guardando anche i numeri e l’ultimo periodo di risultati, la squadra di Vincenzo Italiano, inutile negarlo, è una delle più in forma.

Nei giorni scorsi però, la foto che trovate in fondo all'articolo, pubblicata sui vari profili social dalla Conference League, ha fatto molto rumore. Ciò che salta all’occhio subito (i commenti ne sono la riprova), osservando tutti gli impianti che ospiteranno le varie partite, è di quanto l’Artemio Franchi, sotto molti aspetti, sia il più “antico”. Lo stadio viola ha una storia ben precisa, ma negli ultimi anni ha subito solo piccole modifiche sparse qua e là in qualche settore (parterre tribuna e maratona ad esempio), rimanendo così indietro con il tempo senza subire un netto cambiamento, ciò che a regola invece, dovrebbe avvenire da metà 2024. Dunque, niente copertura, tranne la tribuna e la parte sottostante alla Torre di Maratona (molto piccola) e le due curve, Fiesole e Ferrovia, lontane dal campo di gioco.

Le altre squadre avanti di decenni

Se come detto a livello qualitativo e tecnico la Fiorentina è messa bene, a livello di stadi invece, paragonando il Franchi con gli altri, è molto indietro. Partendo dal Lech Poznan, la prossima sfidante viola, che possiede uno stadio all’avanguardia, coperto e molto affascinante. Lo Stadio Miejski è stato costruito nel 2010 e presenta 41.609 posti a sedere, tutti al coperto. Citando anche le altre squadre la differenza, osservando le foto e le date delle inaugurazioni (AZ Alkmaar 2006, Gent 2013, Basilea 2001, Nizza 2013, West Ham 2012) appare notevole: tutti gli stadi sono pressoché al coperto e moderni. Il più vecchio è quello dell’Anderlecht, inaugurato nel 1917 ma completamente ristrutturato negli anni ’90. Adesso per esempio, ha tutti gli spalti al coperto.

Delle immagini, visto il blasone che la Fiorentina porta dietro di sé, molto probabilmente il più importante, ad oggi, all’interno dell’UECL, che dovrebbero far riflettere molto. Dopo vari problemi e progetti scartati negli ultimi anni, e in attesa di un nuovo volto, che possa far cambiare del tutto, la casa della Fiorentina, la realtà narra che la Viola si presenterà, nel 2023, ad un quarto di finale europeo, con un impianto non all'altezza degli altri.