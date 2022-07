IN ATTESA DI GIUDIZIO

La squadra oggi partirà per l'Austria, per un secondo ritiro/tournée che chiarirà ulteriormente le idee a Vincenzo Italiano su quella che sarà la rosa definitiva della Fiorentina almeno fino a gennaio. La società intanto ha sistemato alcuni giovani, compresi quelli passati per Moena mentre resta da capire il futuro di Zurkowski, Kouame, Ranieri e Benassi.

Partendo da quest'ultimo il centrocampista cerca un'altra opportunità in viola ma l'adattamento a terzino destro fa pensare che Vincenzo Italiano non lo ritenga il centrocampista che manca alla Fiorentina. Nelle ultime ore si è parlato di un interessamento del Lecce ma non arrivano conferme in tal senso visto che dal Salento danno il suo ruolo già coperto. In attesa di Dodò l'esperienza di Benassi può comunque essere utile anche da terzino, che il giocatore sa coprire con intelligenza. Tra l'altro a Firenze sta bene come tutta la sua famiglia e non ha smesso di sperare.

Szymon Zurkowski non ha ancora convinto Italiano, questo è chiaro. Una partita ben giocata e "farcita" da un bel gol non è sufficiente a capire se ha caratteristiche e esperienza sufficienti per l'annata che la Fiorentina va ad affrontare. L'Empoli sarebbe disposto a riprenderlo ma la Fiorentina mette sul piatto Bajrami che però il club di Corsi valuta oltre 10 milioni. La trattativa dunque non è semplice e la società deve valutare bene lo scambio non proprio equo a meno che non ci sia la bocciatura del tecnico. Anche il giocatore polacco d'antronde vorrà una squadra dove giocare, anche in vista del Mondiale.

Per Christian Kouamé sembra essere stato sospeso ogni discorso di mercato visto che ad Italiano il giocatore piace e, dopo la buona stagione all'Anderlecht, potrebbe provare a rilanciarlo anche in viola. La tournée - sorprese a parte - aiuterà a capire se l'ivoriano confermerà le buone premesse di Moena anche se restano alla finestra sia Anderlecht che Galatasaray (che potrà valutarlo anche nell'amichevole).

Infine c'è Luca Ranieri, rientrato dal prestito di Salerno e aggregato negli ultimi giorni di Moena, che sembra destinato dunque ad un nuovo prestito. Per ora il presidente granata Iervolino ha smentito una nuova trattativa per portarlo di nuovo a Salerno pur apprezzando il giocatore.