IL SORRISO DI ITALIANO

Malgrado il trionfo con l’RFS non sia servito alla Fiorentina per conquistare il primo posto del girone di Conference League, Vincenzo Italiano dalla Lettonia si porta via la terza vittoria consecutiva, campionato compreso, e una maturità che - testuali parole dell’allenatore - può permettere a questo gruppo di arrivare lontano. Fosse anche solo per il fatto che i viola ieri pomeriggio hanno travolto chi in precedenza li aveva messi in difficoltà.

Non per nulla il tecnico siciliano ha voluto sottolineare in sala stampa come la sfida dello Skonto Stadium fosse di fatto molto simile a quella dell’andata, mentre il risultato ben diverso. La soddisfazione e tranquillità del mister si riflette pure nella scelta di dare spazio a qualche giocatore con un po’ di esperienza in meno, vedi i vari Bianco e Distefano, meritevoli di fiducia nel secondo tempo della partita quando i viola conducevano già per 3-0.

L’entusiasmo di Italiano è emerso anche negli elogi spesi per Saponara, suo pupillo sin dai tempi dello Spezia, che non ha fatto mancare sostanza e soprattutto una perla dal limite dell’area avversaria coincisa col 3-0. L’atmosfera, insomma, sembra distesa e propositiva, in un momento in cui la Fiorentina dovrà cercare di fare bottino pieno per chiudere senza nuovi passi falsi una prima parte di stagione non in linea con le aspettative.