IL REBUS DEL CAPITANO

German Pezzella potrebbe non vestire la maglia viola durante la prossima stagione. Il difensore argentino è tra i maggiori punti interrogativi, tant'è che nelle ultime ore si sono fatte insistenti le voci secondo cui l'Atalanta avrebbe messo nel mirino proprio il classe '91. A dire il vero la permanenza del trentenne è in discussione già da almeno un anno, quando la scorsa estate sembrava che potesse trasferirsi a Milano, sponda rossonera.

Oggi la sua situazione non è mutata granché, anzi, proprio il Milan è rimasto una delle principali pretendenti. E la Fiorentina rischia davvero di ritrovarsi senza capitano, poiché con Pezzella fuori dai giochi andrebbero resettate le gerarchie e probabilmente non sarebbe un esercizio così automatico, considerando che ad oggi anche i calciatori più rappresentativi e di spessore, come ad esempio Dusan Vlahovic, non risultano incedibili.

Insomma, la questione relativa al braccio cui destinare la fascia di capitano in vista della stagione ventura potrebbe rivelarsi un ingarbugliato rebus, almeno finché non verranno sciolti i nodi di mercato più impellenti. A cominciare da appunto chi, quel ruolo, lo ricopre ormai da diversi anni e cioè German Pezzella, al centro delle voci di questa sessione estiva così come lo era stato in occasione di quella passata. Tempo al tempo.