Definirla sorpresa sarebbe persino troppo, in fondo di Fiorentina e di Valentini si era già parlato, ma certamente l’operazione che porterà in viola il difensore centrale del Boca Juniors si discosta da una certa tradizione del presente. Lo stesso arrivo di Kean, presentato ufficialmente ieri di fronte alla stampa riprendendo una buona abitudine recentemente perduta, aveva fatto storcere al naso a chi si augurava anche altri tipi di intuizioni, e in tal senso aver preceduto qualche concorrente importante su Valentini (come la Roma) sembra giocare a favore dei viola

Potenziale titolare – Insomma per i detrattori dello scouting viola il trasferimento di Valentini diventa una risposta a determinate remore, perché effettuato a costi contenuti a prescindere che arrivi subito o a gennaio, e perché lontano da piste decisamente più battute come farebbero pensare altri scenari di mercato. Se poi i primi giudizi sul nuovo difensore in arrivo raccontano di un potenziale titolare, in grado d’inserirsi nella nuova realtà, tanto vale sperare che la Fiorentina, e i suoi scout, c’abbiano visto giusto.

Il prossimo passo a centrocampo – Di certo arrivato Kean al Viola Park, e in attesa di una definizione finale per l’affare Valentini, cresce il bisogno d’intervenire in mezzo al campo. Tra 24 ore, più o meno, i viola scenderanno in campo per la prima volta per affrontare l’amichevole d’esordio dell’estate, contro la Primavera, e la mediana pare come minimo ridotta all’osso. Che si tratti di Vranckx o di Thorstvedt, o ancora di idee da sviluppare come quella che riguarderebbe Pessina, i viola adesso devono stringere.