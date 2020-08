IL PRIMO GIORNO DI MERCATO

L'addio all'estate e a tutto ciò che porta con sè è stato accompagnato da una fine d'agosto meteorologicamente in linea con il ritorno alla quotidianità: il sole che lascia spazio e nubi e piogge, la temperatura che comincia a scendere mentre le giornate si accorciano. Non fosse per i tempi che viviamo verrebbe da scomodare l'immagine del primo giorno di scuola, ma in vista di un 14 settembre ben più rilevante del 19 (data confermata da Gravina per la ripresa del campionato) sarà meglio evitare paralleli pericolosi.

Di certo c'è che in questo primo giorno di settembre il calciomercato apre ufficialmente i suoi battenti, lo farà in quel di Rimini salutando la location milanese abitudinaria e con la maggior parte delle squadre ancora ferme ai blocchi di partenza in attesa degli affari migliori. Se qualcuno si è mosso, come il Milan con Tonali, trattasi di rarità in un calciomercato ancora lontano dal suo momento decisivo e fatto soprattutto di ipotesi. Come quelle affrontate ieri con il procuratore Branchini, tra queste il futuro di Cutrone, certo, ma probabilmente anche altre idee legate al pallino Javi Martinez o a quel Pavoletti che da Cagliari potrebbe fare il percorso inverso a Sottil.

Intanto la Fiorentina sembra aver cambiato idea sull'attacco, o almeno sul futuro di Vlahovic che adesso torna a tinte viola. Dopo che anche la Roma sembra essersi inserita tra le pretendenti al serbo (insieme a Lipsia, Verona e Parma) la società fa intendere che la permanenza di Vlahovic è tutt'altro che in discussione e che, anzi, la coppia con Cutrone potrebbe essere nuovamente la disponibilità offensiva da consegnare a Iachini. Pretattica o meno poco cambia, anche perchè certi nomi come Belotti o Mandzukic sono destinati a tornare spesso di moda nei prossimi giorni, tanto più da oggi che il mercato è aperto.