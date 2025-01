IL MERCATO SU PIÙ TAVOLI

FirenzeViola.it

Da un tavolo all’altro, inseguendo obiettivi diversi ma pur sempre importanti. Il mercato viola si avvia verso una fase nuova, diversa rispetto alle prime battute in cui la dirigenza ha messo a disposizione prima un nuovo difensore (l’argentino Nicolas Valentini) e poi un centrocampista duttile come il tanto atteso Folorunsho arrivato ieri in città. L’ormai ex Napoli sosterrà oggi i primi test e conoscerà i nuovi compagni di squadra, poi potrebbe già essere in panchina lunedì sera a Monza.

Strada in salita per Luiz Henrique

Così tamponate le emergenze più impellenti come la sostituzione di Quarta e Bove adesso Pradè e Goretti possono concentrarsi su tutto il resto del mercato invernale. Le uscite, certo, a cominciare da Biraghi per il quale per la verità non si registrano grandi novità, ma anche le entrate. Così mentre la strada per il brasiliano Luiz Henrique resta in salita per la valutazione (alta) da parte del Botafogo l’attenzione si sta spostando anche a centrocampo, come conferma il tentativo degli ultimi giorni di tornare a bussare a casa Genoa per il danese Frendrup. Un altro nome di spessore, segno che il club di Commisso in questa finestra invernale ha serie intenzioni di rinforzarsi per disputare un girone di ritorno da protagonista, ma pure che là in mezzo la Fiorentina pensa d’intervenire, altrimenti non sarebbe tornato di moda nemmeno il nome di Matic, mediano del Lione che piace a più di un club.

Tante altre idee

Ma non mancano anche altre idee, seppure la cessione di Coulibaly del Parma agli inglesi del Leicester cambi qualche carta in tavola. Dei ducali si diceva fossero interessati a Kayode, altro nome in uscita, adesso per il terzino potrebbero comunque arrivare proposte dalla Premier League, ma indubbiamente si tratta di uno scenario in divenire, come del resto avvenuto anche per Parisi inizialmente nel mirino del Como che però pare aver allentato la presa. Discorso simile anche per l’asse Firenze-Monza sul fronte Pablo Marì, anche alla luce delle parole di ieri del dg Ferrari (LEGGI QUI), mentre resta in ballo l’opzione Spinazzola anche tra se Fiorentina e Napoli dovranno riprendere i contatti dopo la lunga attesa che ha portato all'arivo di Folorunsho.