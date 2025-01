IL MERCATO PER CURARE ANCHE UN FORTE MAL DI GOL

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

La domanda nasce spontanea. A parte Kean, chi segna nella Fiorentina? La risposta, a giudicare dalle ultime partite e non solo, è sempre la stessa. Praticamente nessuno. Se nel recente passato qualche gol anche prezioso è arrivato da difensori e centrocampisti, concentandoci sul reparto avanzato - esterni d'attacco e centravanti - la realtà è disarmante. Solo per restare all'ultimo mese e mezzo a fronte di sei gare di campionato (dalla vittoria con il Cagliari firmata da Cataldi, ad oggi) sono stati realizzati 5 gol di cui due di Kean, uno di Sottil, uno di Beltran su rigore. E' evidente, se ancora ci fosse stato qualche dubbio, che il mercato dovrà regalare gol in più ad una Fiorentina che in attacco finisce per fare troppo affidamento su Kean.

Le grandi difficoltà degli esterni d'attacco

Dall'inizio del campionato ad oggi, tolti le undici reti di Moise, gli esterni d'attacco hanno deluso tutti. Ha deluso Colpani che ha realizzato solo due reti (doppietta contro il Lecce) spendendosi per la squadra ma dando un apporto minimo a livello di assist, forse da addossare pure ad una collocazione per lui non ideale. He deluso Gudmundsson che ha realizzato tre reti ma l'ultima (sempre in campionato) risale alla partita contro il Milan del sei ottobre scorso. Piccola parentesi sull'ex genoano: al di là della condizione che non è al cento per cento ci si aspetta da parte sua che possa calarsi maggiormente e meglio nel clima della partita, che possa decidere di entrare nel vivo del gioco. Tocca a lui fare di più, così come sarà necessario trovare una connessione con Kean che adesso pare mancare.

Beltran, per restare ai giocatori d'attacco, è un altro che si è speso tanto ma gli mancano i gol. Tre ne ha segnati in campionato di cui due su rigore. Buon sottopunta, però l'impressione è che in area al momento opportuno gli manchi il killer instinct.

Sottil ha compiuto passi in avanti anche dal punto di vista del sacrificio e dell'aiuto alla squadra, dimostra di avere un bel potenziale però in sedici gare ha realizzato un gol, peraltro importante contro la Juve. Passando ad Ikonè, ormai rilanciarlo a Firenze pare un'impresa troppo complicata. Potrebbe chiudersi il suo lungo periodo in viola, con 92 presenze e otto gol in campionato (zero quest'anno). Piace all'estero, ma la cessione è ancora tutta da scrivere. C'è poi Kouame per il quale è in piedi l'ipotesi Torino. A Firenze arriverebbe Antonio Sanabria, paraguaiano classe '96. potrebbe essere considerato un vice Kean anche se i numeri francamente non sono entusiasmanti. Due gol in diciassette presenze in questo campionato, mentre l'anno scorso ne ha segnati 5 in 35 gare. Meglio due anni fa con 12 reti in 33 gare.

I nomi e i sogni

L'impressione però è che il forte mal di gol si possa e si debba curare con un esterno di qualità che abbia nel suo curriculum una certa abitudine con la rete. Servirebbe una certezza che non sempre (anzi purtroppo di rado) si trova a gennaio. Luiz Henrique sarebbe il sogno costoso e difficile, Man un'ipotesi interessante (19 presenze e quattro gol) senza dimenticare un vecchio obiettivo come il belga Lukebakio (19 presenze e otto gol in Liga, nel Siviglia).