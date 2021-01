IL MERCATO IN 90'': PUNTO SU ENTRATE ED USCITE VIOLA

In questo gennaio "Il Mercato in 90 secondi" raddoppia e aggiunge anche l'appuntamento del lunedì a quello del venerdì. Oggi Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di TMW Radio, fa il punto sulle uscite e sulle entrate di casa viola. Tra Lirola, Duncan e Kouame la società gigliata comincia a guardarsi intorno anche per trovare nuovi innesti per Prandelli. Ecco il contributo: