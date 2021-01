IL MERCATO IN 90'': IDEE PER IL DOPO-DUNCAN E I NOMI PER L'ATTACCO

Torna come ogni lunedì l'appuntamento con "Il Mercato in 90 secondi", la rubrica realizzata da FirenzeViola.it con il direttore di TMW Radio ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini. Il mercato della Fiorentina continua a muoversi. Le notizie di giornata riguardano soprattutto le uscite: Duncan sarà un nuovo giocatore del Cagliari: l'operazione è andata in porto sulla base di un prestito a 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Su Pulgar continuano ad accendersi sirene inglesi, ma al momento la Fiorentina non può permettersi un'altra uscita in mezzo al campo. Mentre Kouame al 99% resterà un giocatore della Fiorentina.

Per quanto riguarda le entrate invece, la società viola si sta interrogando su chi prendere eventualmente per sostituire il partente Alfred Duncan. La dirigenza viola continua a lavorare all'esterno destro e la nuova pista porta al nome di Odriozola, in uscita dal Real Madrid. Davanti i nomi da monitorare sono quelli di Azmoun, Pavoletti, Lasagna o addirittura El Shaarawy. La Fiorentina sta riflettendo: vuole un giocatore funzionale alle proprie esigenze, cercando di evitare decisioni affrettate o sbagliate. Il punto poi sulla situazione Andrea Conti, pista che rimane ancora molto calda. Si cerca l'accordo sulla formula. Ecco la puntata di oggi: