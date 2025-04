FirenzeViola Il futuro in 18 giorni. Fiorentina, dal caos di Cagliari al Venezia si decide la stagione

vedi letture

Chamatelo tour de force, chiamatela maratona, chiamatelo come volete: nel giro dei prossimi 20 giorni si deciderà la stagione della Fiorentina. Già, perché il rinvio della partita con il Cagliari comprime ulteriormente un calendario che per la squadra di Palladino era comunque molto caotico, ora si fa davvero affollato. Dalla partita contro i sardi in programma domani, 23 aprile, fino alla partita contro il Venezia fissata - in attesa di ulteriori rinvii, non si sa mai... - l'11 maggio prossimo, in soli 18 giorni la Fiorentina affronterà sei partite decisive per capire se è carne o se è pesce.

Il cammino in campionato. Le ambizioni in Serie A si sono un po' ridimensionate dopo gli ultimi turni, il pareggio col Parma ma soprattutto i risultati di Atalanta, Bologna e Juventus che sembrano aver staccato il resto del gruppo per un posto in Champions League. Per la Fiorentina è decisamente più alla portata un posto in Europa o in Conference League, anche se non sarà affatto semplice. Perché le due romane, con cui ormai è abbastanza chiaro sarà la corsa, partono davanti in questo rush finale di campionato e a questo punto solo la Fiorentina avrà nel mezzo anche gli impegni di Coppa che rischiano di succhiare ulteriori energie.

Poi c'è il Betis. Affrontare il Betis di Siviglia in una semifinale di Conference League non sarà certo una passeggiata, anzi. Gli spagnoli sulla carta partono forse favoriti in virtù di una continuità diversa in campionato e di un allenatore con tantissima esperienza internazionale in panchina. Il 1° e l'8 maggio saranno due sfide al cardiopalma che riporteranno la Fiorentina ad affrontare avversari a cui è decisamente più abituata per la sua storia, ma decisamente più probanti. Palladino insomma dovrà anche tenere conto delle forza a disposizione e provare a gestire le energie per quanto possibile. Il rinvio con conseguente pernottamento a Cagliari di questi giorni certo non aiuta a programmare al meglio il calendario.

33esima giornata: Cagliari-Fiorentina - 23/04

34esima giornata: Fiorentina-Empoli - 27/04

Andata Semifinale Conference League: Betis Siviglia-Fiorentina - 01/05

35esima giornata: Roma-Fiorentina 04/05

Ritorno Semifinale Conference League: Fiorentina-Betis Siviglia - 08/05

36esima giornata: Venezia-Fiorentina - 11/05