Dzeko, Kean, Gud e Beltran: come si ridisegna l'attacco della Fiorentina

Chiuso nella giornata di ieri l'accordo per Edin Dzeko, la Fiorentina guarda già avanti al reparto d'attacco da mettere a disposizione di Stefano Pioli la prossima stagione. Perché il "Cigno di Sarajevo" è un colpo importante, che porta con sè qualche dubbio ma anche delle condizioni tecniche ed economiche più che vantaggiose, però non può essere il perno su cui costruire l'attacco viola.

Kean, le sirene arabe ma non solo

La Fiorentina spera che la vera colonna del reparto offensivo possa esserlo ancora almeno per un anno Moise Kean, sul quale però le sirene di mercato si fanno ogni giorno più insistenti. L'Al Qadsiah in Arabia Saudita fa sul serio ed è il primo club pronto a mettere con decisione sul piatto i 52 milioni della clausola, il giocatore da parte sua riflette ed è intenzionato a dire no anche se i milioni di ingaggio fanno gola. Il club arabo, arrivato appena dietro l'Al Nassr la scorsa stagione, spera di poter piazzare il grande colpo per puntare al titolo il prossimo anno, Kean però preferirebbe restare a giocare in Europa la prossima stagione. Ma non c'è solo la squadra di Khobar sulle tracce di Kean. Sono già stati tanti e saranno altrettanti i club pronti a venire ad annusare la situazione del classe 2000, quindi la Fiorentina su questo fronte non può avere certezze almeno fino al 15 di luglio.

Gudmundsson più no che sì, Beltran più sì che no

Poi ci sono gli altri due, Albert Gudmundsson e Lucas Beltran. La situazione dell'islandese è piuttosto chiara, con la Fiorentina che vuole ritrattare i 17 milioni di euro del riscatto dal prestito non avendo certezze per quanto riguarda il processo in patria per il trequartista, il Genoa però non sembra avere troppe intenzioni di andare incontro alla società viola. Per questo ad oggi è più probabile un addio a Firenze che una permanenza, ma le percentuali non sono ancora troppo sbilanciate e ci sono margini per ricucire.

Per Beltran invece la situazione è decisamente diversa e per ora invoca più alla permanenza che alla partenza. La Fiorentina è disposta a trattare una cessione per una cifra attorno ai 10 milioni di euro ma sul Vikingo non sembrano esserci particolari interessamenti se non qualche timido tentativo del River Plate rispedito al mittente. Una volta risolte le questioni Gudmundsson e Beltran, la Fiorentina deciderà se tornare sul mercato in cerca di un altro attaccante.