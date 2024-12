IL CHINO AI SALUTI, PARTI VICINE TRA VIOLA E RIVER. AL VIA IL MERCATO IN USCITA

FirenzeViola.it

Venti argentini segnalano i primi movimenti in uscita. Quanto vociferato in giornata sul futuro del Chino Martinez Quarta trova conferme in casa viola, il centrale è vicino al ritorno in patria come del resto previsto dopo un avvio di stagione a dir poco difficile. Il contemporaneo arrivo di Valentini, altro centrale del Boca Juniors in procinto di vestirsi di viola nelle prossime ore, apre un domino che presto potrebbe riguardare altri difensori (Biraghi su tutti) ma intanto la Fiorentina si concentra sulla prima uscita di un mercato invernale in cui il cosiddetto gruppo storico potrebbe ulteriormente ridursi

Parti vicine - Le richieste del River Plate, club dal quale la Fiorentina aveva prelevato Quarta, ancora non soddisfano del tutto le richieste viola che si aggirano tra i 7 e gli 8 milioni di euro, ma le distanze attuali sono destinate ad affievolirsi e già per l’anno nuovo la prima cessione invernale dovrebbe perfezionarsi. Quarta d’altronde era scivolato da tempo nelle gerarchie di formazione, e le tante amnesie mostrate in particolare nelle apparizioni in Conference League (al netto dei gol segnati con strabiliante continuità) devono aver convinto il club a chiudere il sodalizio

Le altre uscite - Ma non sarà solo Quarta a salutare Firenze, almeno considerando la posizione di Biraghi. Per l’ormai ex capitano non si registrano ancora offerte concrete, o non così concrete come quelle del River per il Chino, eppure il procuratore resta vigile sul mercato (anche estero) e una soluzione verrà trovata a trattative aperte. Discorso diverso per l’altro terzino sinistro Parisi per il quale il Como attende il momento buono per mettere sul tavolo la propria offerta, ma nelle prossime settimane non ci sarebbe da stupirsi se anche su Kayode arrivassero proposte. Non che la Fiorentina sia seriamente intenzionata a cederlo, ma la squadra mercato composta da Pradè e Goretti è allertata. Il mercato sta davvero per entrare nel vivo, e con la cessione di Quarta si prepara una nuova rivoluzione in difesa.