IL BILANCIO DELL'ESTATE VIOLA: 30 GOL FATTI E 14 MARCATORI DIVERSI

Se lo “sblocco” oltre che in termini di gol sarà avvenuto anche sotto l’aspetto mentale solo il tempo potrà certificarlo. Sta di fatto che nel forno di Siviglia la Fiorentina potrebbe forse aver pregusto un primo assaggio di quello che potrà garantirle Luka Jovic, che nel frattempo con la rete messa a segno di testa ieri al Benito Villamarin si è portato a casa la palma del cannoniere più prolifico dell’estate viola. Con il 3-1 contro il Real Betis si sono infatti concluse le amichevoli estive della squadra di Italiano, otto uscite (due delle quali, in realtà, da appena 45’ ciascuna) che hanno portato in dote cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte, con un bilancio di 30 gol fatti (con 14 marcatori diversi) e 6 subiti.

Un bottino per certi aspetti positivo ma che va chiaramente comparato anche con la forza degli avversari che la Fiorentina si è trovata davanti: se infatti contro le squadre di Eccellenza e di Serie C i viola (logicamente…) non hanno avuto problemi, i guai sono aumentati quando il livello della competizione si è alzato. Delle tre amichevoli internazionali giocate tra Austria e Spagna Biraghi e compagni non sono riusciti a vincerne nemmeno una, con un bilancio di due ko e un pari (anche se, in tutti e tre i casi, con grandi rammarichi visto che i gol messi a segno dai viola potevano essere di più). A proposito di reti, dunque, è giusto adesso prendere in analisi quello che è stato il rendimento complessivo sotto porta della squadra, che in attesa dei test ufficiali contro Cremonese e - probabilmente Twente - ha dato risposte alterne.

Leader dei gol, come detto, è stato Luka Jovic con 8 segnature, seguito da Arthur Cabral che ne ha realizzate l’esatta metà (4) e per giunta tutte nella stessa partita, contro la squadra di Eccellenza della Sanvitese a Moena. Un po’ troppo poco per pensare di presentarsi ai nastri di partenza della Serie A con numeri incoraggianti ma anche per il brasiliano, così come per il serbo, la miglior forma arriverà e presto sarà tutta un’altra musica (almeno lo spera Italiano). Risposte alterne dagli esterni, dove a quota 3 gol troviamo Nico Gonzalez e Sottil mentre a 2 Ikoné che tuttavia è quello che ha palesato il minor tasso di lucidità davanti alla rete. Assieme all’ex Lille, anche Jack Bonaventura, tra i migliori del precampionato viola.

Fermi a quota un gol segnato nel corso dell’estate ben otto giocatori, alcuni dei quali o già partiti per altri lidi (Niccolò Pierozzi) o destinati a fare un’esperienza in prestito. Assieme al terzino destro, hanno potuto esultare anche Cristiano Biraghi, Riccardo Saponara, Sofyan Amrabat, Youssef Maleh, Marco Benassi, Alessandro Bianco e Symon Zurkowski.

AMICHEVOLI ESTIVE DELLA FIORENTINA

Fiorentina-Real Vicenza 7-0

Fiorentina-Olginatese 7-0

Fiorentina-Sanvitese 6-0

Fiorentina-Trento 4-1

Fiorentina-Triestina 4-0

Galatasaray-Fiorentina 2-1

Qatar-Fiorentina 0-0

Real Betis-Fiorentina 3-1

ELENCO CLASSIFICA CANNONIERI DELL’ESTATE VIOLA

8 gol Luka Jovic

4 gol Arthur Cabral

3 gol Nicolas Gonzalez

3 gol Riccardo Sottil

2 gol Jonathan Ikoné

2 gol Giacomo Bonaventura

1 gol Cristiano Biraghi

1 gol Riccardo Saponara

1 gol Sofyan Amrabat

1 gol Youssef Maleh

1 gol Alessandro Bianco

1 gol Niccolò Pierozzi

1 gol Marco Benassi

1 gol Szymon Zurkowski