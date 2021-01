IDEA KOKORIN: CHI È IL BAD BOY RUSSO SEGUITO DAI VIOLA

Quello della Fiorentina, fermo a 18 gol in 18 partite, insieme al Genoa, è il secondo peggiore attacco della Serie A. Proprio per questo la dirigenza viola ha l'obbligo di intervenire sul mercato per riuscire a migliorare un reparto offensivo che fatica non poco a trovare il gol. Tra i tantissimi nomi accostati al club di Rocco Commisso nelle ultime ore si è fatto sempre più caldo quello di Aleksandr Kokorin, attaccante dello Spartak Mosca.

Kokorin è un attaccante russo di movimento, che dà il meglio di sé giocando dietro una punta di peso. Possiede una notevole tecnica, è molto abile nel gioco palla a terra e nello stretto grazie alla sua notevole velocità. Calciatore di classe, è in possesso di notevole agilità e fiuto per il gol. Il classe '91 è cresciuto nelle giovanili della Lokomotiv Mosca ma nel gennaio del 2008 si trasferisce alla Dinamo Mosca. Nella capitale russa arriva a segnare 50 gol ma dopo qualche stagione passata più tra bassi che alti nel 2016 passa allo Zenit San Pietroburgo per provare a riscattarsi. Con la maglia dello Zenit arriva a segnare 34 gol. Sempre nel 2018 in una gara di Europa League contro il Lipsia riporta la rottura dei legamenti crociati, infortunio che lo costringerà a saltare anche i mondiali in Russia. Dopo essersi svincolato dal club russo nell'agosto del 2020 passa allo Spartak Mosca.

Kokorin, purtroppo, in patria è più famoso per le sue vicende extra campo ed è considerato da molti un vero e proprio bad boy russo. Nell’ottobre del 2018, infatti, viene incarcerato per quasi un anno per aver aggredito un funzionario russo all’interno di un bar. Già prima era stato protagonista di un'aggressione ad un autista a cui ha provocato danni cerebrali. Nel 2014, invece, venne scoperto insieme a due spogliarelliste nonostante fosse fidanzato. Nel 2017 infine ha portato due pistole ad un matrimonio di un suo amico. Kokorin sparò in aria per celebrare il matrimonio, il tutto registrato e mandato in onda sul proprio profilo Instagram.

Il bad boy russo adesso sarebbe a un passo dalla Fiorentina. Nella serata di ieri ci sarebbe stata la svolta per arrivare all'attaccante dello Spartak Mosca. L'operazione è vicina alla chiusura.