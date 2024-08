PISTA FREDDINA MA ARTHUR VORREBBE TORNARE IN VIOLA: IL PUNTO

FirenzeViola.it

Arthur è ancora in cerca di una sistemazione, ormai fuori dal progetto tecnico della Juve targata Giuntoli-Thiago Motta. Tra le ipotesi c'è anche quella di un ritorno a Firenze visto che la Fiorentina deve ancora completare il centrocampo dopo l'arrivo di Richardson. L'agente, che è lo stesso di Terracciano, ieri è stato al Viola Park proprio per parlare dei suoi assistiti con la dirigenza viola, compreso il brasiliano. Un colloquio che ha evidenziato diverse problematiche, anche se l'ex Barcellona ha inserito tra le priorità proprio quella di provare a tornare al Franchi con la maglia viola indosso.

Gli incroci con Nico e la Juventus - Se per il portiere si va verso il rinnovo e la permanenza nonostante l'arrivo del più esperto De Gea, per Arthur, dopo un certo ottimismo e qualche telefonata anche per sondare la disponibilità della vecchia villa a Pian Dei Giullari, ieri la situazione ha registrato uno stallo. La situazione è infatti, come detto, complicata. L'aspetto principale è quello tattico, con il tecnico che forse cerca un profilo diverso che interpreti il suo gioco più verticale. Inoltre la frenata registrata su Nico e la trattativa con la Juventus di certo non facilita altre operazioni, pur trattandosi -per i bianconeri- di esuberi. Ma il centrocampista continua a sperare e le parti sono destinate a parlarne ancora.