I NUMERI DELLA FR7-DIPENDENZA. COME CAMBIA IL MONDO VIOLA

Se non è Ribery-dipendenza poco ci manca, quella della Fiorentina dopo l'approdo a Firenze del francese. Già, perché nonostante i dubbi sul suo possibile impatto, FR7 ha spazzato via ogni possibile critica diventando leader tecnico ed emotivo di una squadra in grado di rialzarsi da un inizio tutt'altro che scoppiettante.

E i numeri sono lì a confermarlo, evidenti: nei 578 minuti che Ribery è stato in campo, in 9 partite sono arrivati 19 punti. Un ritmo che sarebbe valso il momentaneo quarto posto. Ma fanno ancora più impressione se si guarda all'altro lato della medaglia: la Fiorentina senza Ribery in campo ha segnato 3 gol in 9 partite e di reti ne ha subite 10, dilapidando in più occasioni il vantaggio costruito con il francese in campo. Emblematica è stata la partita di Parma contro l'Atalanta, dove una volta uscito Ribery si è spenta la luce. Ma senza tornare troppo indietro, anche con la Lazio il calo dopo l'uscita dell'ex Bayern è stato evidente.

È indubbio che la valutazione possa e debba essere più ampia, perché questi numeri sono figli anche di un programma di preservazione del francese messo in atto da Montella e dal suo staff, ma pensare che con lui in campo la Fiorentina non sia mai andata sotto nel punteggio fa un certo effetto. Tanto più che adesso Montella dovrà fare a meno del campione francese per tre giornate: è il momento in cui tutta la squadra dovrà trovare la spinta in più per sostituire il proprio leader. Perché al momento la statistica dice che senza Ribery in campo questa Fiorentina arranca e non poco.

FIORENTINA SENZA RIBERY IN CAMPO*

Vs. Napoli - 78': 3-4

Vs. Genoa - 72': 0-2

Vs. Juventus - 21': 0-0

Vs. Atalanta - 22': 0-2

Vs. Sampdoria - 17': 0-1

Vs. Milan - 1': 0-0

Vs. Udinese - 3': 0-0

Vs. Brescia - 2': 0-0

Vs. Lazio - 16': 0-1

Minuti: 232. Gol fatti: 3. Gol subiti: 10.

Con Ribery in campo - Minuti: 578. Gol fatti: 10. Gol subiti: 2.

*= Non considera i minuti di recupero