I GIORNI CALDI DI MILENKOVIC

Volenti o nolenti gli occhi di chi racconta la Fiorentina in Austria non possono non posarsi su Nikola Milenkovic, il grande "caso" di mercato dell'estate viola che poi tanto caso, fin qui, non è stato. Complici i buoni rapporti tra giocatore, società, mister e agenti, le parti si sono chiarite fin dall'inizio: in caso di offerta giusta il calciatore lascia Firenze. Altrimenti no.

Adesso però le cose si fanno serie, perché la volontà comune è quella di prendere una decisione il prima possibile, magari entro la fine di questa settimana. Milenkovic continua la sua preparazione a Salisburgo da protagonista, aiutando gli ultimi arrivati ad inserirsi e lavorando con Italiano per migliorare nelle caratteristiche in cui ancora può farlo. Una battuta con Dodo, un confronto lungo con Italiano su come impostare da dietro il gioco: tutto fila liscio come se niente bollisse in pentola, anche se così non può essere.

Gli animi restano sereni, anche se il pressing della Juventus una volta ceduto definitivamente Rugani potrebbe essere difficile da respingere. La partita contro il Qatar vedrà con tutta probabilità il centrale serbo protagonista dall'inizio con Nastasic, poi saranno i giorni più caldi per il suo futuro. Siamo arrivati al rush finale della vicenda Milenkovic, che per non avere ulteriori distrazioni ha deciso di cancellarsi dai social e pensare solo a se stesso. La resa dei conti, in un senso o nell'altro, è vicina.