I DOLORI DEL GIOVANE VLAHOVIC

Alla fine Rocco Commisso ha deciso di sbilanciarsi e da Marina di Gioiosa Jonica ha fatto sentire la sua voce. Non più elusioni sulla questione Vlahovic, ma un messaggio forte e chiaro: la Fiorentina ed il presidente viola vogliono tenere il talento serbo e sono intenzionati a dire no all'attuale corte di Manchester City, Tottenham ed Atletico Madrid.

Per ora. La discriminante temporale è quanto mai fondamentale, perché lo stesso Commisso ha anche ammesso che per 100 milioni la partenza sarà molto probabile. Alle condizioni attuali però Vlahovic resta alla Fiorentina e sarà in campo contro la Roma: una partita difficile da preparare per Italiano e per Vlahovic in particolare, per il quale tenere la mente sgombra dai pensieri è diventato quasi impossibile.

La faccia dell'attaccante in questi giorni di allenamenti è meno serena del solita, più riflessiva. Perché a questo punto le probabilità di vederlo in campo tra tre giorni contro la Roma sono molte alte, ma quelle di vederlo lontano da Firenze il 1° settembre resistono. Anche se dipende molto se non tutto dalla sua volontà.