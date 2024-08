GUDMUNDSSON IN DIRITTURA: ATTESE NOVITÀ FRA STASERA E DOMANI

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Albert Gudmundsson è davvero a un passo dalla Fiorentina. Il club viola sta definendo gli ultimi dettagli di un'operazione che è praticamente in dirittura d'arrivo. Tra stasera e domani potrebbe già arrivare qualche novità in questo senso. C'è grande fiducia sul buon esito della trattativa in tempi brevi, le parti sono molto vicine a raggiungere l'intesa definitiva. L'attaccante classe 1997 è pronto a trasferirsi a Firenze per diventare un nuovo giocatore di Palladino.

A proposito di Gudmundsson, c'è già un accordo di massima con la Fiorentina per un contratto quinquennale. L'islandese ha aperto alla Fiorentina fin da subito, memore della grande considerazione che il club di Rocco Commisso nutre nei suoi confronti dal mercato invernale quando trattò con il Genoa il suo trasferimento in Toscana. Il direttore sportivo Daniele Pradè ha scelto di tornare su di lui con insistenza, tanto da averlo oramai in pugno.

I liguri sono in procinto di convincersi: l'ultima offerta formulata dalla Fiorentina sembra avere incontrato i favori della società rossoblù. Il prestito oneroso è stato leggermente incrementato con l'obiettivo di accontentare economicamente il Genoa assicurandogli anche il riscatto obbligatorio in base a determinate condizioni. Ci siamo quasi, dunque. Gudmundsson sarà il successore di Nicolas Gonzalez, per il quale si scalda l'ipotesi Juventus. Presto novità.