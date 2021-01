FRANCK E JOSÈ DALL'INIZIO, OUT CASTRO TORNA PEZZELLA

Come contro l'Inter, ma possibilmente con un risultato diverso. La Fiorentina oggi a Napoli apre il programma domenicale della giornata 18, di fronte agli uomini di Gattuso i viola cercano continuità dopo la vittoria sul Cagliari e la buona prova di coppa con i nerazzurri. Per l'occasione Prandelli ritrova il capitano destinato a tornare titolare dall'inizio con Quarta in panchina, ma la grande novità dovrebbe essere a ridosso di Vlahovic con la coppia Callejon-Ribery.

I due rappresentano quella qualità alla quale Prandelli non vuol rinunciare in questo momento, ma impongono allo stesso un cambiamento a centrocampo che preveda l'esclusione di Castrovilli. Con il tridente offensivo completato da Vlahovic la diga mediana sarà infatti richiesta ad Amrabat e Pulgar, con Caceres e Biraghi esterni rispettivamente a destra a sinistra. Davanti a Dragowski, titolare dopo il turnover di coppa, Milenkovic e Igor completano la linea a tre.

Tra i partenopei regna innanzi tutto l'incertezza a causa della positività di Fabian Ruiz. In nottata altri partenopei sosterranno ulteriori tamponi, non è da escludere uno slittamento dell'orario d'inizio (le 12:30) ma intanto restano previsti i rientri di Koulibaly in difesa, Demme in mezzo e Mertens in attacco. A sostegno del belga la solita linea a tre con Lozano, Zielinski e Insigne mentre con Bakayoko centrale Maksimovic, Hysaj e Mario Rui completano la difesa davanti a Ospina. Assente per squalifica Di Lorenzo, non ci sarà nemmeno Osimhen.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Bakayoko, Lozano, Zielinski, Insigne, Mertens

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Igor, Caceres, Amrabat, Pulgar, Biraghi, Callejon, Ribery, Vlahovic