FOTO-VIDEO FV, FIORENTINA TORNATA IN ALBERGO. CHIESA...

La Fiorentina si prepara al primo incontro dell'International Champions Cup, in programma alle ore 3 di questa notte in Italia al SeatGeek Stadium di Bridgeview. Come mostrano i video e le foto di FirenzeViola.it, la squadra agli ordini di Vincenzo Montella è rientrata nel proprio albergo dopo la rifinitura odierna svolta a porte chiuse. Ad aspettarli anche alcuni tifosi viola del club di Chicago. Si uniranno ai compagni nell'albergo che si trova nella downtown della città sia Chiesa che Milenkovic il cui arrivo in aeroporto è previsto per le 15 locali, ossia quando in Italia saranno le 22. Il presidente Commisso atterrerà a Chicago invece solo tre ore dopo (alle 1 italiane) e raggiungerà la squadra allo stadio, per assistere alla gara insieme agli ultimi due arrivati.