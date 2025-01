FORM. UFFICIALI, 4-3-2-1 CON FOLORUNSHO IN MEZZO. PONGRACIC DIETRO, TREQUARTI GUD-BELTRAN

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Alle 20:45 torna in scena la Fiorentina, chiamata a invertire il momento più buio della sua stagione. Proverà a farlo a Roma contro una Lazio in formissima, seppur depennata di alcuni elementi fondamentali come Nuno Tavares. Palladino sceglie il 4-3-2-1, il cosiddetto "albero di Natale" con Folorunsho in mediana e Gudmundsson-Beltran sulla trequarti. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Gigot, Rovella, Pedro, Noslin, Tchaouna, Castrovilli, Hysaj, Basic, Ibrahimovic. Allenatore: Marco Baroni.

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Adli, Folorunsho; Gudmundsson, Beltran; Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Leonardelli, Sottil, Valentini, Comuzzo, Moreno, Richardson, Caprini, Harder, Parisi, Kouame. Allenatore: Raffaele Palladino