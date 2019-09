FIORENTINA-SAMPDORIA, SEGUI IL LIVE DI FV!

20.45 - Tutto pronto allo stadio Artemio Franchi, con le squadre che stanno per rientrare negli spogliatoi dopo il riscaldamento. L'atmosfera è elettrica.

Una partita già decisiva, quella che Fiorentina e Sampdoria si preparano a giocare al Franchi questa sera. Dalle ore 21 prenderà il via la sfida valida per il 5° turno di Serie A, una partita che si annuncia piena di tensione viste le situazioni di classifica. Entrambe le squadre sono tra le grandi deluse di inizio campionato e se la Sampdoria è riuscita a conquistare la prima vittoria domenica, per la Fiorentina ancora non è arrivata la gioia dei 3 punti: Montella e Di Francesco rischiano già in caso di risultato negativo. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida. Restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Ribery.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo; Depaoli, Ekdal, Vieira, Murru; Ramirez; Caprari, Gabbiadini