FIORENTINA-JUVENTUS: IN PALIO EUROPA E UN PEZZO DI MERCATO

Fiorentina-Juventus vuol dire tanto già di per sé, ma lo scontro di sabato sera al Franchi è crocevia anche per le ambizioni di mercato dei viola. Con o senza Europa c’è tanta differenza: primo per il blasone che la Fiorentina riacquisterebbe dopo sei anni di digiuno dalle manifestazioni continentali. La vetrina europea potrebbe essere una calamita capace di attirare i giocatori che Burdisso&Co. tratteranno in un’estate che si annuncia di rinnovamento in casa viola.

Europa chiama mercato, non solo per l’appeal che una competizione (che sia Europa League o Conference) potrebbe aggiungere alla Fiorentina: conti in tasca, una vittoria contro i bianconeri vorrebbe dire qualificazione europea raggiunta; questa porterebbe nelle casse del club di Commisso un gruzzoletto non fantasmagorico -il Corriere dello Sport in edicola stamani parla di una somma che oscilla tra i 15 ed i 20 milioni- ma che comunque potrebbe fare la differenza in alcune operazioni. La più importante è quella sul riscatto di Lucas Torreira: la trattativa che dovrebbe portare la Fiorentina ad acquisire definitivamente l’uruguayano abbia subito alcune frenate a causa della richiesta da parte del club viola di uno sconto, sia per quanto riguarda il riscatto del giocatore dall’Arsenal (cifra fissata a 15 milioni) sia sulle richieste di stipendio del giocatore.

L’entrata in cassa dei milioni legati alla qualificazione potrebbe sbloccare quindi questa trattativa, con la Fiorentina che, forte del tesoretto europeo, potrebbe accelerare ulteriormente per il riscatto di Torreira, un’operazione con i gunners che dovrà essere chiusa entro il 31 maggio. Juventus, Europa, mercato: dal risultato che maturerà sabato sera al Franchi passa molto del futuro prossimo dei viola.