FIORENTINA-INTER, SEGUI IL LIVE DI FV!

Fonte: Cronaca a cura di Giacomo A. Galassi

La Fiorentina non vuole soffrire di vertigini. All'Artemio Franchi di Firenze arriva l'Inter per il big match della 14esima giornata di Serie A. Si affrontano due tra le squadre più in forma del campionato: da una parte la Fiorentina di Palladino reduce da sette, e ripetiamo sette, vittorie consecutive in campionato, dall'altra l'Inter di Inzaghi che dopo aver ottenuto l'ennesima vittoria in Champions, non vuole perdere il Napoli in classifica. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA: (4-2-3-1): 43 De Gea; 2 Dodo, 15 Comuzzo, 6 Ranieri, 21 Gosens; 29 Adli, 32 Cataldi; 23 Colpani, 9 Beltran, 4 Bove; 20 Kean.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Pongracic, Sottil, Mandragora, Gudmundsson, Ikone, Moreno, Richardson, Martinez Quarta, Kayode, Parisi, Kouame.

Allenatore: Palladino.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 10 L. Martinez, 9 Thuram.

A disposizione: J. Martinez, Calligaris, Zielinski, Arnautovic, Correa, Frattesi, Buchanan, Asllani, Darmian, Palacios, Aidoo, Taremi.

Allenatore: Inzaghi.