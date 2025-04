FirenzeViola Fiorentina ed altri tre punti di gruppo per restare aggrappati al treno Champions. Ed ora viene il bello

E' bene ribadirlo: la Fiorentina quest'anno non si fa mancare niente. Le assenze di Kean e Dodo nell'ultima settimana e la febbre (stando alle dichiarazioni di Palladino) accusata da Fagioli avrebbero dato alibi al tecnico e alla squadra e giustificato dei risultati negativi. Ed invece la Fiorentina è riuscita ad accendersi in un cielo improvvisamente buio senza le sue stelle nonostante la testa fosse già alla semifinale con il Betis, una squadra sicuramente dai valori più alti di Cagliari ed Empoli, e che poteva attrarre sulla doppia sfida tutte le attenzioni e le energie dei giocatori.

Il valore del gruppo, il riscatto di Adli

Ed invece la Fiorentina, pur con qualche comprensibile sofferenza, ha conquistato 6 punti importantissimi, vincendo in particolare un derby poco considerato da queste parti ma che spesso ha nascosto insidie. E lo ha fatto sempre con giocatori che rientravano da infortuni o non più titolari inamovibili, Gosens (da oggi a due presenze dal riscatto automatico) e Beltran a Cagliari, Adli oggi. Giocatori che, per un motivo o un altro, si sono ritrovati a dover dimostrare ed hanno colto la loro occasione. In particolare Adli che, dopo l'infortunio e l'arrivo di Fagioli, si è ritrovato in panchina dopo una prima parte di stagione esaltante. Oggi ha sfogato tutta la sua rabbia con un gol e un assist, riposta più importante non poteva esserci.

Mandragora sempre più protagonista

Un capitolo a parte merita invece Mandragora che ha messo al sicuro il risultato con l'Empoli, per lui questo è davvero il periodo più prolifico della sua carriera con 8 gol e 5 assist stagionali. "E' stato un fenomeno anche oggi" ha sottolineato Palladino. E con un altro nome forse di quel suo gol (stop controllo e rovesciata) si parlerebbe per giorni, ma Mandragora resta un giocatore "operaio" prezioso per la Fiorentina e magari per qualsiasi tecnico e ct (chissà se Spalletti si farà convincere da questi numeri) anche senza luci della ribalta.

Treno Champions e settimana clou

I tre punti di oggi, comunque siano arrivati, insieme a quelli di Cagliari fanno restare la Fiorentina aggrappata al treno Champions anche se la vittoria inaspettata della Roma a Milano sull'Inter (che perde evidentemente con tutte le dirette concorrenti della Fiorentina), quella scontata della Juventus sul Monza e con le gare di Bologna e Lazio ancora da giocare mettono la corsa viola in salita, quando ci sono ancora 12 punti in ballo per la rimonta. Stasera intanto la Fiorentina è settima, ad un punto dall'Europa League e 3 dalla Champions. Il segnale dato dalla Fiorentina è forte: "Ci siamo anche noi ed il bello viene adesso". I prossimi sette giorni saranno infatti di fuoco con la doppia sfida con il Betis a caccia della terza finale di Conference e lo "spareggio" europeo con la Roma. Il rientro di Kean, domani sera, sarà sicuramente una freccia in più ad un gruppo che lo ha aspettato senza perdere terreno.