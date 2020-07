FIORENTINA-CAGLIARI, SEGUI IL LIVE SU FV!

Gara di vitale importanza quella di oggi pomeriggio per la Fiorentina, che oggi alle 19:30 affronta allo stadio Franchi il Cagliari. La squadra di Iachini - reduce dal successo per 2-1 di Parma di domenica - vuole confermare i progressi dell'ultimo turno per ottenere altri tre punti fondamentali in ottica salvezza, prima del rush finale di campionato. I sardi di Zenga - che nel weekend hanno perso per 1-0 contro l'Atalanta - sono a un punto dalla salvezza ma con un Simeone, grande ex di turno, in stato di grazia. Queste le formazioni ufficiali e la diretta testuale del match, che si giocherà in contemporanea con un'altra gara importante per la zona bassa della classifica, ovvero Genoa-Napoli:

FIORENTINA (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Venuti; Chiesa, Vlahovic, Ribery. A disposizione: Terracciano; Dalbert, Dalle Mura, Igor, Terzic; Castrovilli, Pulgar, Ghezzal; Sottil, Agudelo, Kouame, Cutrone. Allenatore: Iachini.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Mattiello, Klavan, Walukiewicz, Lykogiannis; Nandez, Rog, Nainggolan; Birsa; Joao Pedro, Simeone. A disposizione: Ciocci, Rafael; Boccia, Faragò, Pisacane; Cigarini, Ionita, Lombardi; Paloschi, Ragatzu. Allenatore: Zenga.